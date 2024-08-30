«Это многое вам объяснит». Обамеянг признался, что переход в «Барсу» спас его от депрессии 😔

Пьер-Эмерик Обамеянг вспомнил январь 2022-го, когда он окончательно сменил «Арсенал» на «Барселону».

Габонец признался, что тот период дался ему очень тяжело. Но не из-за футбола.

«До подписания контракта с «Барсой» я был в депрессии из-за здоровья моих родителей. Я начал много пить.

«Барселона» дала мне шанс, и я всегда буду ей благодарен. Мне никогда настолько не нравилось играть в футбол и ходить на тренировки. Я даже ходил заниматься с командой в выходные дни, что уже должно вам многое объяснить. Это было невероятно. Хотел бы я остаться там на больший период», - признался Обамеянг.