Моуринью веселится в Турции: встал на табуретку, чтобы быть выше журналиста

Жозе Моуринью снова встретился с высоким репортером beIN Sports.

Ранее после матча «Фенербахче» против «Гезтепе» в шутку прокомментировал высокий рост журналиста : «Вы должны сказать людям, что я не маленький. Я кажусь маленьким, потому что вы очень высокий».

Ко второй встрече Жозе подготовился: взял табуретку и залез на нее перед интервью.

Это было интервью перед матчем «Фенера» против «Аланьяспора» - там пока закончился первый тайм, команда Жозе ведет 1:0.