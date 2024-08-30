Моуринью веселится в Турции: встал на табуретку, чтобы быть выше журналиста
Жозе Моуринью снова встретился с высоким репортером beIN Sports.
Ранее после матча «Фенербахче» против «Гезтепе» в шутку прокомментировал высокий рост журналиста: «Вы должны сказать людям, что я не маленький. Я кажусь маленьким, потому что вы очень высокий».
Ко второй встрече Жозе подготовился: взял табуретку и залез на нее перед интервью.
Это было интервью перед матчем «Фенера» против «Аланьяспора» - там пока закончился первый тайм, команда Жозе ведет 1:0.
А Жозе молодец - ждём дерби.