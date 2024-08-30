🤨 В рядах фанатов «Реала» растут подозрения: А не купили ли мы нового Азара? 🗿
Не самый удачный старт Килиана Мбаппе в мадридском «Реале» вызвал массу вопросов у фанатов.
Речь идет не о большинстве, но о довольно значительном количестве болельщиков «сливочного» клуба, все чаще сравнивающем француза с самой неудачной сделкой «Мадрида» последних 15 лет – Эденом Азаром.
Речь не только о мемах, нацеленных на сбор лайков. Вроде этого.
Скепсис проник и в комментарии.
💭 «Мбаппе перешел от игры с лучшим в истории (Месси) к Винисиусу. Это самое большое понижение за всю историю».
💭 «Да, но Азар в «Челси» был страшной машиной. Круче Мбаппе».
💭 «Это Мбаппе на позиции нападающего».
💭 «Все видели Евро? Чего вы ждете?»
💭 «Это неуважение. У Азара был дриблинг и голы со штрафных».
💭 «К сожалению, похоже на правду».
Пожалуй, что пора начинать переживать. У Килиана ни одного гола за 266 минут в Ла Лиге...
Куда больше вопросов вызывает Винисиус. Пока сам на себя не похож.