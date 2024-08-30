🤨 В рядах фанатов «Реала» растут подозрения: А не купили ли мы нового Азара? 🗿

Не самый удачный старт Килиана Мбаппе в мадридском «Реале» вызвал массу вопросов у фанатов.

Речь идет не о большинстве, но о довольно значительном количестве болельщиков «сливочного» клуба, все чаще сравнивающем француза с самой неудачной сделкой «Мадрида» последних 15 лет – Эденом Азаром.

Речь не только о мемах, нацеленных на сбор лайков. Вроде этого.

Скепсис проник и в комментарии.

💭 «Мбаппе перешел от игры с лучшим в истории (Месси) к Винисиусу. Это самое большое понижение за всю историю».

💭 «Да, но Азар в «Челси» был страшной машиной. Круче Мбаппе».

💭 «Это Мбаппе на позиции нападающего».

💭 «Все видели Евро? Чего вы ждете?»

💭 «Это неуважение. У Азара был дриблинг и голы со штрафных».

💭 «К сожалению, похоже на правду».

Пожалуй, что пора начинать переживать. У Килиана ни одного гола за 266 минут в Ла Лиге...