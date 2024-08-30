🤩 Юрай Куцка - единственный человек, который рад жеребьевке «Слована». Почему? Ему выпал «Милан» 🔥
Вчера стало известно, что «Милан» сыграет со «Слованом» в новом сезоне Лиге чемпионов, который пройдет в обновленном формате.
А знаете, кто больше всех этому рад? (Да, есть такой человек). Юрай Куцка - полузащитник братиславской команды, который два сезона защищал цвета «россонери».
Фанаты «Милана» приятно удивлены.
💭 «Некоторые игроки не ценят нашу футболку, но есть парни, которые рады даже сыграть против нас».
💭 «Самый недооцененный игрок 10-х».
💭 «Какой же он чертовски миланский парень».
💭 «Мы тоже ждем тебя Кучо»!