🤩 Юрай Куцка - единственный человек, который рад жеребьевке «Слована». Почему? Ему выпал «Милан» 🔥

Вчера стало известно, что «Милан» сыграет со «Слованом» в новом сезоне Лиге чемпионов, который пройдет в обновленном формате.

А знаете, кто больше всех этому рад? (Да, есть такой человек). Юрай Куцка - полузащитник братиславской команды, который два сезона защищал цвета «россонери».

Фанаты «Милана» приятно удивлены.

💭 «Некоторые игроки не ценят нашу футболку, но есть парни, которые рады даже сыграть против нас».

💭 «Самый недооцененный игрок 10-х».

💭 «Какой же он чертовски миланский парень».

💭 «Мы тоже ждем тебя Кучо»!