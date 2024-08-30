Зачем Гюндоган вернулся в «Сити»? Похоже, Гвардиола кое-что ему пообещал

Илкай Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити» после всего лишь одного года в «Барселоне». Он ушел свободным агентом из испанского клуба и подписал контракт с «Сити».

Уход полузащитника значительно облегчил финансовые трудности «блауграны», но это была не единственная причина, по которой Илкай вернулся в Англию.

Видимо, Пеп Гвардиола пообещал ему роль своего помощника в будущем. 33-летний игрок мечтает стать тренером и уже работает над получением тренерской лицензии, сообщает Bild.

Сам Пепе очень счастлив возвращению немца: «Илкай очень хорошо играл за «Барселону» в прошлом сезоне, и я знаю, насколько конкурентоспособен этот футболист.

Он знает все, поэтому ему не нужно время для адаптации. Все счастливы, что он вернулся. Я уверен, что то же самое чувствуют и фанаты».