Команда из девятого дивизиона Англии сыграет в Кубке с логотипом «Атлетико»: что?

В низших английских лигах часто можно найти интересные истории.

На ранней стадии нового розыгрыша Кубка Англии команда «Атлетик Ньювхэм» сыграет с «Амерсдаум Таун». Самое интересное - «Атлетик» играет с эмблемой мадридского «Атлетико». И даже в похожей форме:

Дело в том, что владелец клуба Фелипе Лопес Таварес является большим поклонником «Атлетико». Ему захотелось, чтобы «Ньювхэм» максимально напоминал ему любимый клуб!

А в Мадриде не против?