«Барса» решила найти замену Берналю. В «ПСЖ»! 💣

До закрытия трансферного окна остаются считанные часы. «Барселона» отчаянно ищет варианты усиления опорной зоны.

L'Équipe сообщает, что каталонцы связались с «ПСЖ» по вопросу возможности аренды Данилу Перейры.

Сделка реальна, поскольку и сам игрок хочет сменить клуб. «ПСЖ» открыт для трансфера.

Каталонцы не первый раз обращаются к идее подписания Перейры. «Барса» ценит универсальность португальца, который способен играть как в опорной зоне, так и в центре обороны. Сине-гранатовые считают отличным вариантом возможность подписания игрока на правах аренды, что может закрыть брешь, появившуюся после травмы Марка Берналя.

Осложнения вызывает высокая зарплата Перейры, а также интерес «Порту».