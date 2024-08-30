Флик видел в Бернале нового Бускетса. Теперь назвал двух других игроков, которым придется его заменить
Позиция опорника особенно важна для «Барселоны». После долгих лет зависимости от Серджи Бускетса каталонцы не могут найти преемника. Ханси Флик заявил, что сейчас в клубе три кандидата на эту роль, хотя главный уже травмировался:
«Нам нужен [новый] Бускетс. Я видел его в Марке Бернале, но мы должны найти кого-то другого. Марк Касадо или Эрик [Гарсия] могут занять эту позицию, они знают, что мы требуем от этой роли. Я полностью уверен в них».