Джорджина Родригес покорила смелым нарядом, празднуя награду Криштиану Роналду🤍
Джорджина Родригес впечатлила подписчиков в социальных сетях эффектным белым платьем, когда чествовала своего партнера Криштиану Роналду, получившего особую награду от УЕФА.
Легендарный португалец присутствовал на жеребьевке Лиги чемпионов в Монако в четверг. Ему был вручен трофей, как лучшему бомбардиру соревнований за всю историю - Криштиану забил 140 голов в Лиге чемпионов.
Джорджина присоединилась к Роналду в Монако и поделилась фотографиями с наградой на лодке.
А также небольшим видео в память о вечере.
Хотя стоп, он же не сын ЧЕФЕРИНА.