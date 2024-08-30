Джорджина Родригес покорила смелым нарядом, празднуя награду Криштиану Роналду🤍

Джорджина Родригес впечатлила подписчиков в социальных сетях эффектным белым платьем, когда чествовала своего партнера Криштиану Роналду, получившего особую награду от УЕФА.

Легендарный португалец присутствовал на жеребьевке Лиги чемпионов в Монако в четверг. Ему был вручен трофей, как лучшему бомбардиру соревнований за всю историю - Криштиану забил 140 голов в Лиге чемпионов.

Джорджина присоединилась к Роналду в Монако и поделилась фотографиями с наградой на лодке.

А также небольшим видео в память о вечере.