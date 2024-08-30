Болельщики АПЛ назвали самые выгодные трансферы в истории чемпионата🤑

Переход Мохамеда Салаха из «Ромы» в «Ливерпуль» в 2017 году был признан самым выгодным трансфером в истории Премьер-лигию

Опрос 2000 футбольных болельщиков вывел египтянина в лидеры, несмотря на то, что он обошелся своему клубу в 34 млн фунтов.

На счету Салаха уже более 200 голов за «Ливерпуль». Он также помог завоевать долгожданный кубок Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Следом за трансфером Салаха, болельщики выбрали переход Криштиану Роналду из «Спортинга» «Манчестер Юнайтед», а на третье место поставили трансфер Эрика Кантона в «МЮ» из «Лидса».

Исследование было заказано iD Mobile в преддверии закрытия трансферного окна.

А вот все герои рейтинга: