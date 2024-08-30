Интересные дуэли ЛЕ: Захарян против Чалова и Оздоева, Тен Хаг против любимой команды

Десять матчей, ради которых стоит освободить вечер четверга.

Жеребьевка Лиги Европы состоялась – команды знают набор соперников на ближайшие месяцы. Точного расписания еще нет, но интересных и интригующих вывесок хватает.

«Порту» – «Ман Юнайтед»

Клубы, у которых на двоих наберется 68 участий в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов и даже пять главных евротрофеев, в этом сезоне оказались в Лиге Европы. И сыграют против друг друга. Выезд в Португалию точно не будет для «МЮ» простым.

«Фенербахче» – «Ман Юнайтед»

И еще один непростой выезд для «МЮ». И не только из-за того, что в Стамбуле всегда бешенная атмосфера на стадионе. «Фенербахче» сейчас тренирует Жозе Моуринью, а в составе Фред и Софьян Амрабат (еще и Неманя Матич на подходе) – для всех них игра против бывшего клуба будет принципиальной.

«Ман Юнайтед» – «Рейнджерс»

Матчи британских команд – всегда зрелище. Как минимум, будет очень много борьбы. «Рейнджерс» никогда не обыгрывал «МЮ» в официальных матчах – три поражения и ничья. На «Олд Траффорд» постараются это исправить. И на матче наверняка будет сэр Алекс Фергюсон – он ведь с детства болел за «джерс» и даже играл за клуб (но разошлись не очень хорошо).

«Ман Юнайтед» – «Твенте»

«Юнайтед» на жеребьевке собрал максимальное комбо из интересных афиш. Противостояние против «Твенте» – знаковое для Эрика тен Хага. Голландский тренер мало того, что играл и тренировал будущего соперника, так еще и отец Эрика когда-то входил в правление клуба из Энсхеде.

(признавайтесь, подумали про «Аякс»?)

«Галатасарай» – «Тоттенхэм»

По именам у «Галатасарая» один из самых звучных составов во всей ЛЕ: Мауро Икарди, Миши Батшуайи, Дрис Мертенс, Уилфрид Заа, Лукас Торрейра, Керем Демирбай, Давинсон Санчес и опытный Фернандо Муслера в воротах. И это еще на ревущем стадионе в Стамбуле – «Тоттенхэм» получил худший возможный выбор из третьей корзины.

«Тоттенхэм» – «Рейнджерс»

«Рейнджерс» из первой корзины получил и «МЮ», и «Тоттенхэм» – сильные соперники, но хотя бы на перелетах можно сэкономить. Матч в Лондоне будет особенно принципиальным для Энджа Постекоглу, ведь австралийский тренер сделал себе имя в Европе в «Селтике» – в том числе победами над заклятым соседом по Глазго.

«Рома» – «Тоттенхэм»

Сложно поверить, что еще пять лет назад «Тоттенхэм» играл в финале Лиги чемпионов, а «Рома» доходила до полуфинала главного еврокубка шесть лет назад. За эти годы оба клуба прошли через этап Жозе Моуринью и теперь, кажется, нашли себя.

«Реал Сосьедад» – ПАОК

Главная вывеска Лиги Европы для российских болельщиков. Тут и Арсен Захарян, и Федор Чалов, и Магомед Оздоев. Все это на фоне гор Сан-Себастьяна. Ну точно надо смотреть!

«Бешикташ» – «Атлетик Бильбао»

«Бешикташ» с Чиро Иммобиле в атаке, автором лучшего сэйва Евро-2024 Метром Гюноком в воротах и Джио ван Бронкхорстом на тренере примет «Атлетик» с братьями Уильямсами, Унаи Симоном, Андером Эррерой и всеми футбольными традициями. И это матч двух команд из ЧЕТВЕРТОЙ корзины Лиги Европы!

«Айнтрахт» – «Лион»

Удивительно, что два таких ярких клуба в нашей подборке попались только сейчас. «Айнтрахт» в еврокубках – всегда ярко. Тут и новые имена, и голосистые болельщики. А «Лион» перестраивается (хоть и не всегда успешно) – тут много молодых футболистов, готовых зажигать на большой сцене.

Фото: IMAGO, Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press ; Gettyimages /Ahmad Mora, Ian MacNicol, Christof Koepsel, Enrico Locci, Juan Manuel Serrano Arce, Stephen McCarthy, Brian Lawless – PA Images, Cathrin Mueller