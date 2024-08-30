«Никто бы не отнял этот пенальти у Криштиану Роналду». Гути раскритиковал игру «Реала» и пассивность Мбаппе

Гути раскритиковал «Реал Мадрид» в эфире передачи El Chiringuito после потери очков в матче с «Лас-Пальмасом» (1:1).

«Анчелотти знает, что нужно много над чем работать…И Анчелотти, и команда должны стать лучше», - заявил Гути.

«Анчелотти должен заставить команду понять, что такие матчи выигрывать непросто... Нельзя пропускать при первом же опасном моменте, но с таким пассивным футболом сложно ждать чего-то еще».

«Мадрид» очень много теряет при переходах, много брака во время передач, им сложно восстановить мяч после потери. Когда команда соперника отступает, «Реалу» не хватает искры и мастерства».

Гути также не понравилось, что назначенный в пользу «Мадрида» пенальти исполнил не Килиан Мбаппе, а Винисиус.

«Если бы я был на месте Мбаппе, то отреагировал бы иначе. Никто бы не отнял этот пенальти у Криштиану Роналду в «Реале», даже если бы он был в команде две недели. Но это мое мнение», - заявил Гути.

Напомним, что Гути выступал за «Реал Мадрид» с 1995 по 2010 год.

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