«Без него моя коллекция была бы не полной»: Рамос встретился с Кроосом! Обменялись футболками

Пост-ностальгия для фанатов «Реала». Тони Кроос и Серхио Рамос снова вместе – но лишь на вечер. Бывшие партнеры обменялись футболками, оставив на них длинные послания. Кроос также подарил Рамосу легендарные adidas 11Pro, которые уже давно не выпускают.

Испанец рассказал о встрече с немцем в соцсетях:

«Со всей любовью и восхищением моему большому другу «Антонио» (Дон Тони Кроос). Мне было очень приятно делить с тобой все эти успешные годы. Всегда в моей команде. Люблю.

Ни одна коллекция футболок легенд не была бы полной без одного из величайших, моего брата Тони Крооса. Как игрок — 10. Как человек — 11. Спасибо, брат. Всегда в моей команде».