Что первым делом открыл Мбаппе в телефоне после очередной плохой игры? Попало на камеру

Килиан Мбаппе начал в «Реале» совсем не так, как несколько лет предвкушали фанаты. Ни одного голевого действия, даже ни одного созданного момента в первых трех играх. Критика неизбежна.

Похоже, французу не все равно. После ничьи с «Лас-Пальмасом» (1:1) Килиана заметили в автобусе с открытой статьей Foot Mercato: «Килиан Мбаппе до сих пор не может добиться нужного результата».

Может, безголевой старт форварда – затишье перед бурей?