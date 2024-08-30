«Мы можем конкурировать с кем угодно», установки Флика, кумир детства – 7 главных реплик Ольмо в первом интервью в «Барсе»

Дани Ольмо ярко дебютировал в «Барселоне» – выскочил во втором тайме с «Райо» (2:1) и забил победный. А на следующий день дал первое большое интервью после перехода. Собрали главные реплики испанца.

• «Выигрывать титулы – это наша цель. Именно поэтому я пришел сюда».

• «Я хочу выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов».

• «Я на 100% уверен, что у нас собралась команда, которая может конкурировать с кем угодно».

• «Ханси Флик знает меня по Бундеслиге. Он уже знает мою лучшую позицию — позади нападающего, но я буду играть там, где он меня поставит».

• «На смеси немецкого и английского Ханси Флик сказал мне искать сыгранность с Педри, нападающими, и играть между линиями».

• «Когда «Барса» постучалась в дверь, я понял, что возвращение домой – единственный путь. Я был готов на все».

• «Кумир детства? Диего Форлан».