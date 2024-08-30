Это они принесут «Реалу» 16-ю ЛЧ? Ужасная сыгранность Мбаппе и Винисиуса – в двух эпизодах
Мадридский «Реал» буксует на старте Ла Лиги: победа и две ничьи. Главные звезды не сильно сверкают – и даже не находят взаимопонимание.
Вот два эпизода из вчерашнего матча с «Лас-Пальмасом» (1:1), которые показывают плохую сыгранность Винисиуса и Килиана Мбаппе.
Здесь Килиан опустился глубже и искал мяч. Предложил себя бразильцу, но тот перевел атаку на другой фланг – и даже здесь промахнулся, выбив в аут. Что это было?
А здесь Килиан столкнулся с соперником на своей половине, но рванул поддерживать атаку.
Открылся на дальнем фланге, поднял руку, но Вини его не заметил и пробил.
Мбаппе был уверен, что партнер поделится мячом. От удивления покрутился на месте, раскинув руки.
А вот реакция бразильца.
Мбапе получше смотрится