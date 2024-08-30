10 главных топ-матчей новой ЛЧ. Какие игры точно не пропустите?
Новый формат Лиги чемпионов подарил множество топ-матчей. Напряжения к каждой встрече топ-клубов добавляет новый регламент – никаких первых и вторых кругов на групповом этапе: у каждой команды будет восемь разных соперников. Реванш невозможен раньше плей-офф.
Представляем главные матчи топ-клубов, учитывая их текущий статус и историю встреч:
1. «Ливерпуль» – «Реал Мадрид»
2. «ПСЖ» – «Ман Сити»
3. «Барселона» – «Бавария»
4. «Ливерпуль» – «Байер»
5. «Аталанта» – «Реал Мадрид»
6. «Реал Мадрид» – «Боруссия Дортмунд»
7. «Интер» – «Арсенал»
8. «Бавария» – «ПСЖ»
9. «Реал Мадрид» – «Милан»
10. «Байер» – «Интер»
А вот более полный список. Вполне возможно, у каждого свой топ-10 матчей для просмотра.