10 главных топ-матчей новой ЛЧ. Какие игры точно не пропустите?

Новый формат Лиги чемпионов подарил множество топ-матчей. Напряжения к каждой встрече топ-клубов добавляет новый регламент – никаких первых и вторых кругов на групповом этапе: у каждой команды будет восемь разных соперников. Реванш невозможен раньше плей-офф.

Представляем главные матчи топ-клубов, учитывая их текущий статус и историю встреч:

1. «Ливерпуль» – «Реал Мадрид»

2. «ПСЖ» – «Ман Сити»

3. «Барселона» – «Бавария»

4. «Ливерпуль» – «Байер»

5. «Аталанта» – «Реал Мадрид»

6. «Реал Мадрид» – «Боруссия Дортмунд»

7. «Интер» – «Арсенал»

8. «Бавария» – «ПСЖ»

9. «Реал Мадрид» – «Милан»

10. «Байер» – «Интер»

А вот более полный список. Вполне возможно, у каждого свой топ-10 матчей для просмотра.