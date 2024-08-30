Двое представителей «Барсы» попали в символическую сборную Ла Лиги по итогам 3 тура – игрокам «Реала» там места не нашлось

Авторитетное испанское издание Marca определило символическую сборную Ла Лиги по итогам третьего тура чемпионата.

Преимущество получила «Жирона» - команда разгромила «Осасуну» (4:0), и сразу трое игроков Мичела попали в символическую команду. Marca отметила защитника Алехандро Франсеса, полузащитника Виктора Цыганкова и нападающего Абеля Руиса.

В символическую сборную попали также двое представителей «Барселоны»: Рафинья получил место в центре поля, а Дани Ольмо – в атаке.

Напомним, что в третьем туре Ла Лиги команда Ханси Флика в гостях обыграла «Райо Вальекано» (2:1).

Потерявшим очки в матче с «Лас-Пальмасом» футболистам «Реала» места в символической сборной не нашлось.