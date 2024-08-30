Винисиус забил 50-й гол в Ла Лиге - среди бразильцев «Реала» его опережает только Роналдо

«Реал Мадрид» снова потерял очки в Ла Лиге. Команда Карло Анчелотти смогла добиться только ничьей (1:1) в матче с «Лас-Пальмасом» в третьем туре домашнего чемпионата. Единственным голом «сливочных» стал реализованный пенальти Винисиуса.

Для самого Вини этот мяч тоже особенный – это его 50-й гол в Ла Лиге. Он второй бразилец в «Мадриде» по количеству голов, его пока опережает Роналдо, забивший 83 раза в 127 матчах.

Для того, чтобы добраться до круглой цифры Вини потребовалось 179 встреч в чемпионате Испании.