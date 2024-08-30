Реакция Винисиуса на замену – 😤 Он забил единственный мяч «Реала» и спас ничью
Винисиус спас «Реал», реализовав пенальти во втором тайме с «Лас-Пальмасом» (1:1).
Остановился за пару шагов до мяча, ускорился и пробил в правый верхний.
Несмотря на гол, его заменили на 86-й минуте форвардом Эндриком. Возможно, Карло Анчелотти хотел попробовать Килиана Мбаппе на левом фланге – родной позиции Винисиуса.
Вини совсем не выглядел счастливым, когда камеры снимали его возвращение на скамейку.
Похоже, Анчелотти все еще не нашел идеального сочетания для «Реала» в этом сезоне.
Винисиусу нужно какашки из головы повыдёргивать и вернуться к настройкам прошлого сезона...
Иначе удачи не видать...
А тут купили черепашку зачем не понятно
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