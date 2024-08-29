🙏 «Мне жаль, Джиджи». Роналду извинился перед Буффоном за легендарный гол через себя в ворота «Юве»

Криштиану Роналду совместно с Джанлуиджи Буффоном провел жеребьевку Лиги чемпионов.

Само собой, у такого звездного дуэта есть богатая история отношений. Самым ярким игровым моментом можно назвать тот самый гол португальца, забитый в четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/18.

Вы его помните.

А Буффон не забудет.

Теперь португалец извинился:

«Мне жаль, Джиджи».

Или подколол?

Но Буффон не обиделся, напомнив, что он уже извинялся.