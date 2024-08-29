🙏 «Мне жаль, Джиджи». Роналду извинился перед Буффоном за легендарный гол через себя в ворота «Юве»
Криштиану Роналду совместно с Джанлуиджи Буффоном провел жеребьевку Лиги чемпионов.
Само собой, у такого звездного дуэта есть богатая история отношений. Самым ярким игровым моментом можно назвать тот самый гол португальца, забитый в четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/18.
Вы его помните.
А Буффон не забудет.
Теперь португалец извинился:
«Мне жаль, Джиджи».
Или подколол?
Но Буффон не обиделся, напомнив, что он уже извинялся.