😱 У Хавертца спросили, кого бы он взял из «Челси» в «Арсенал». Вы ни за что не угадаете, что ответил немец

Экс-игрок «Челси» Кай Хавертц, ныне выступающий за «Арсенал», признался, что не взял бы ни одного футболиста из бывшей команды в нынешний клуб.

Журналистка предложила немцу подумать, стоит ли позвать в клуб Жоау Феликса.

«Феликс - хороший футболист. У него отличный набор навыков. Но я не думаю, что взял бы кого-то из «Челси» в «Арсенал». У нас есть сильные игроки на всех позициях», - уверен Хавертц,

Напомним, Хавертц сменил клуб прошлым летом. Трансфер обошелся «канонирам» в 60+5 млн фунтов.