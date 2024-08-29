🙈😳 Криштиану навалил кринжа перед жеребьевкой ЛЧ: хотел ударить по кнопке в стиле SIU, но... лицо тех. ассистента все объясняет

Криштиану Роналду вместе с Джанлуиджи Буффоном провел жеребьевку Лиги чемпионов.

Португалец стал первым человеком в истории, который решал судьбы команд лишь одним нажатием кнопки. Но даже это Роналду сделал в своем стиле.

Когда португальцу объяснили, что ему предстоит делать (нажимать на кнопку после слов Буффона), он решил пошутить.

Но ведь за кадром смеялись! Ведь смеялись?...