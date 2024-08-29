Не забывайте об этом. Роналду ответил Чеферину на слова о том, что тот больше не играет в лучшем клубном турнире

Перед началом жеребьевки нового формата Лиги чемпионов Криштиану Роналду получил очередную награду, как лучший бомбардир в истории турнира. На счету форварда «Аль-Насра» целых 140 мячей. После получения трофея у португальца состоялся короткий диалог с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Чеферин : «С Криштиану у нас есть одна проблема: он больше не играет в Лиге чемпионов − лучшем турнире в мире».

Роналду : «Сейчас я играю в Лиге чемпионов Азии. Не забывайте об этом».

В прошлом розыгрыше азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» Роналду завершил выступления на стадии четвертьфинала, проиграв «Аль-Айну».