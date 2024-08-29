Ширер и Кин постоянно сталкивались на поле. Легенда «МЮ» предлагал Алану боксерский поединок

У легенд «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» Роя Кина и Алана Ширера богатая история взаимоотношений на поле. На стыке 90-х и «нулевых» ирландец и англичанин неоднократно ссорились и доходило до драк.

Лучший бомбардир АПЛ всех времен рассказывал, что он не любил Кина, когда тот еще был игроком, и вспоминал то, что произошло в сентябре 2001 года. Тогда Рой ударил Ширера и получил красную карточку.

«У меня было много стычек с ним, и не только у меня. Он хотел быстро ввести мяч из аута, а я помешал ему это сделать, − сказал экс-игрок «Ньюкасла» на подкасте Match of the Day. − Мы обыгрывали их на «Сент-Джеймс Парк», и он хотел быстро бросить, а до этого, как обычно, всю игру висел на мне».

«До конца игры оставалось примерно три-четыре минуты. Я не помню, что именно сказал ему, но назвал каким-то именем. По итогу он получил красную карточку, и я помню, как слегка улыбнулся и подумал: «Как легко я тебя пнул под зад». Не мог поверить, что он попал в эту маленькую ловушку».

Во время подкаста The Rest Is Football с Гари Линекером и Майкой Ричардсом Алан Ширер вновь затронул эту тему. Экс-форварда спросили, что самое смешное ему говорили на поле, и он вспомнил Роя Кина: «Он однажды сказал мне, что собирается меня вырубить».

Услышав об угрозе Кина, Линекер ответил: «Ты меня удивил, а ты бы реально смог?», после чего Ширер рассмеялся и сказал: «Да ладно!»

Линекер добавил: «Думаю, я бы поддержал тебя против него, Ал. Даже сейчас. Думаю, люди заплатили бы, чтобы увидеть это. Сейчас все эти бои знаменитостей популярны − вы оба в перчатках UFC или боксерских».

Ширер, однако, отверг возможность поединка с Кином на ринге. «Я бы не стал. Я слишком стар для этого дерьма, Газ», − рассмеялся он.

А на кого бы вы поставили в таком боксерском поединке? Пишите в комментариях.