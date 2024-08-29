Лукаку вновь сменил клуб. Это уже восьмая команда в карьере бельгийца

Сегодня «Наполи» объявил о том, что официально подписал контракт с форвардом «Челси» Ромелу Лукаку. Его переход принесет «синим» минимум 30 млн евро, а еще 15 млн прописали бонусами.

Бельгийцу всего 31 год и этот трансфер стал уже девятым в его карьере, однако по несколько раз Лукаку играл за один и тот же клуб − «Челси» и «Интер». А вот разнообразием лиг форвард похвастаться не может, сыграв только в родной Бельгии, а также в АПЛ и Серии А.

В 2011 году Ромелу Лукаку перебрался из «Андерлехта» в «Челси» за 15 млн евро, после чего провел год аренды сперва в «Вест Бромвиче», а потом в «Эвертоне». «Ириски» выкупили игрока за 35 млн евро, чтобы спустя три года сильно заработать − 85 млн евро отдал им «Манчестер Юнайтед».

Однако «манкунианцы» тоже получили прибыль, отправив в 2019-м году Ромелу в «Интер» за целых 74 млн евро. «Нерадзурри» выжали из бельгийца все, что могли, и вернули за 113 млн в АПЛ − вновь в «Челси». После было возвращение в аренду в «Интер», год в «Роме» и, наконец, Лукаку вновь окончательно продали, но уже в «Наполи».

Все эти трансферы сделали Ромелу Лукаку вторым самым дорогим действующим игроком: за него в общей сложности заплатили минимум 369 млн евро. Учитывая его возраст, вполне вероятно, что в скором времени он вновь обойдет Неймара.