И как их можно победить? На тренировке «Ман Сити» Гвардиола максимально заряжает игроков

В этом сезоне «Манчестер Сити» будет стремиться завоевать рекордный, пятый подряд, титул чемпиона АПЛ. Команда Гвардиолы начала чемпионат с двух уверенных побед над «Челси» и «Ипсвиче».

Летом «горожане» были довольно незаметен на трансферном рынке, взяв только Савио и вернув Илкая Гюндогана.

В социальных сетях вновь вспомнили видео сезона-2022/23, на которых Пеп Гвардиола в очень эмоциональной манере общается с подопечными. Испанец доводит себя до истерики, выражая любовь к игрокам.

«Я так люблю тебя, Гюндо! Мы выиграли АПЛ, потому что ты был там!» − кричит Гвардиола, ссылаясь на дубль Гюндогана, забитый в последнем туре сезона-2021/22, который принес «Сити» титул. − И Кевин [Де Брюйне] знает, что ты там!»

Гвардиола стал выглядеть еще страннее, когда придумал прозвище для Бернарду Силвы.

«Бернардо... Бернардики! Родри, Бернардики!» − воскликнул он. − Вот, Бернадики, и гол!»

«Ребята, я ухожу на пенсию. Я ухожу на пенсию! Я видел, как моя команда играет так, как я хочу. Вы выиграли АПЛ. Я больше не хочу выигрывать».

«Как же хорошо, ребята. Это так хорошо! Это так здорово, ребята. Вот, тики, тики, тики, тики, така. Тики-така, мне нравится, ребята!»

Если это был не единичный случай, а так Пеп Гвардиола работает на каждой тренировке, то у соперников «Манчестер Сити» по АПЛ действительно нет шансов.