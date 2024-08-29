Кроос дал прогноз на топ-3 по итогам Ла Лиги: «Барсу» поставил на третье место

Фанаты больше не увидят Тони Крооса на футбольном поле. Но что-то остается прежним: немец продолжает записывать подкаст со своим братом Феликсом.

В свежем эпизоде Тони поделился прогнозом на новый сезон Ла Лиги. Конечно, экс-полузащитник называет будущим победителем испанского первенства «Мадрид», а вот с вице-чемпионом будет сложнее:

«Мадрид» выиграет лигу, я в этом даже не сомневаюсь. Борьба будет за второе место между «Атлетико» и «Барсой». Думаю, «Атлетико» обойдет «Барсу».

Как вам прогноз от Тони?

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