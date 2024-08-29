«Ливерпуль» обновил логотип. Но фанатам не нравится, высказался даже Каррагер

«Ливерпуль» меняется в 2024-м: новый тренер, перераспределение ролей в команде, а теперь и новая эмблема.

В июне клуб объявил, что будет использовать обновленный логотип на цифровых платформах. А теперь, похоже, полный редизайн – от формы до всей атрибутики. Но не нравится ни фанатам, ни легенде клуба Джейми Каррагеру.

«Пожалуйста, верните нам наш настоящий значок», – написал англичанин.

А вот пост фаната, собравший под миллион просмотров за пару часов: «Ливерпуль — футбольная королевская семья. Наш полный герб/эмблема отражает это. Я не могу отделаться от мысли, что это изменение — своего рода мера по сокращению расходов на печать различных товаров или что-то в этом роде».

Liver Bird (так называют птицу с логотипа) используется с 2012 года на комплектах/тренировочном снаряжении, которые, предположительно, составляют большую часть продаж атрибутики.