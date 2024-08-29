Ольмо скопировал одно из главных празднований НБА. «Барса» и «Милуоки» радовались вместе

Дани Ольмо дебютировал за «Барслелону» после возвращения. Каталонцы хитро зарегистрировали игрока, продлив сроки восстановления Андреаса Кристенсена – ход на грани правил Ла Лиги. Но Ольмо не подвел: вышел во втором тайме и забил победный «Райо Вальекано» (2:1).

Испанец нашел пространство в штрафной, обработал передачу и ввалил в дальний.

А потом эффектно отпраздновал, показав «Дэйм тайм». «В НБА есть игрок, который так делает, Дэмиан Лиллард», – объяснил Ольмо после игры.

«Милуоки Бакс» (Лиллард сейчас играет здесь) поддержали испанца в соцсетях, а «Барса» репостнула со словами «Легендарное празднование».

Дэмиан прославился благодаря победным броскам на последних секундах и абсолютной невозмутимостью после попаданий. Фото с его празднованиями всегда яркие.