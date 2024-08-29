У «Барсы» уже семь травмированных. Кто и когда вернется?

«Барселона» начала сезон-2024/25 с трех побед в трех турах Ла Лиги. Но в списке травмированных новые имена – там уже семь игроков.

Разберемся, кто и когда возвращается.

Гави

Полузащитник не играет с ноября 2023-го из-за порванных крестов. Он уже тренируется на поле и, как ожидается, вернется после международного перерыва в конце сентября.

Эрик Гарсия

Защитник сломал ногу на тренировке и пропустит до двух месяцев, возвращение запланировано на конец октября.

Андреас Кристенсен

Центральный защитник выбыл из-за раздражения ахиллова сухожилия. Ожидалось, что вернется через пару месяцев, но «Барса» поместила его в список долгосрочно травмированных ради регистрации Дани Ольмо – увидим Кристенсена в матче Ла Лиги не раньше января 2025 года.

Рональд Араухо

Летом уругваец вернулся из сборной Уругвая с травмой подколенного сухожилия, перенес операцию и в сейчас проходит курс восстановления. Как и Кристенсен, Араухо может не сыграть за клуб до января.

Марк Берналь

17-летний испанец удивил Ханси Флика на предсезонке, но в среду порвал кресты на последних минутах матча с «Райо Вальекано», сезон для него завершен.

Ансу Фати

Вингера отстранили от команды из-за плантарного фасциита. Сроки возвращения пока неясны и зависят от прогресса в восстановлении.

Френки де Йонг

Голландец выбыл на пять месяцев после травмы лодыжки, полученной в апреле. Сроки возвращения до сих пор не определены, и, по некоторым данным, ему может потребоваться операция. В этом случае он может выбыть еще минимум на месяц.