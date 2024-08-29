🎥 Блиц для Мудрика. Назвал лучшего друга в «Челси», любимого музыканта и главный момент в карьере
Пресс-служба «Челси» устроила для Мудрика блиц. Михаилу предложили дать короткий ответ на несколько вопросов.
Вот, что из этого вышло:
Любимый вредный перекус: курица с рисом.
Любимый музыкант: Gunna.
Лучший момент в карьере на данный момент: гол в ворота «Лейпцига» в Лиге чемпионов.
Что бы взял на необитаемый остров: воду.
Любимое место отдыха: Украина, Красноград.
Любимый спортсмен всех времен: Криштиану Роналду.
Любимы спорт помимо футбола: теннис.
Главный источник вдохновения: мама и папа.
Лучший друг в «Челси»: Рис Джеймс и Трево Чалоба.
Какого цвета Лондон? Синего!
Как вам ответы Миши?