🎥 Блиц для Мудрика. Назвал лучшего друга в «Челси», любимого музыканта и главный момент в карьере

Пресс-служба «Челси» устроила для Мудрика блиц. Михаилу предложили дать короткий ответ на несколько вопросов.

Вот, что из этого вышло:

Любимый вредный перекус: курица с рисом.

Любимый музыкант: Gunna.

Лучший момент в карьере на данный момент: гол в ворота «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Что бы взял на необитаемый остров: воду.

Любимое место отдыха: Украина, Красноград.

Любимый спортсмен всех времен: Криштиану Роналду.

Любимы спорт помимо футбола: теннис.

Главный источник вдохновения: мама и папа.

Лучший друг в «Челси»: Рис Джеймс и Трево Чалоба.

Какого цвета Лондон? Синего!

Как вам ответы Миши?