«Советую ему искать другую команду»: Анчелотти не рассчитывает на игрока «Реала». Его купили за 30 млн евро

Помните Рейньера? В 2020-м мадридский «Реал» поверил в нападающего и выкупил его у «Фламенго» за 30 млн евро. С тех пор ни минуты за «Реал».

Провел два года в «Дортмунде», по сезону в «Жироне» и «Фрозиноне» – суммарно 67 матчей и пять голов. Этим летом получил шанс на предсезонке с первой командой «Мадрида», даже индивидуально работал с тренером по физподготовке Фелипе Карвалью и нутрициологом, но снова не оправдал ожидания штаба Карло Анчелотти.

Итальянец открыто заявил, что не рассчитывает на Рейньера: «Я рекомендую ему искать команду, в которой он сможет показать свои качества. Ничего лишнего». Рауль дал еще один шанс в «Кастилье», но бразилец так и не отличился.

Сейчас интерес к 22-летнему игроку проявляет только «Норвич», но речь лишь об аренде.