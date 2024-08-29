Лаутаро повезло с женой. Как она успела спасти сына от смертельного случая? Поделилась видео
Да, форварду миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу крупно повезло с женой: она спасла их сына от несчастного случая. Малыш Тео ходил по гардеробной и заигрался с зеркалом. Отвернулся – а оно уже падало, но мама тут же среагировала: поймала зеркало и укрыла мальчика.
А потом рассказала об этом в соцсетях: «Тео чуть не довел меня до сердечного приступа».
Судя по времени на кадрах, оно было записано около 9:40 утра 26 августа. Тео исполнился год 7-го числа, Лаутаро и Агустина поженились в мае 2023 года.