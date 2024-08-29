У Салаха 2+1 в двух турах и истекающий контракт. Сказал, что не думает о продлении

Мо Салах уже семь лет главная звезда «Ливерпуля». Контракт египтянина истекает летом 2025-го, и разговоры о продлении соглашения не утихают еще с прошлого сезона.

Салах доказал, что даже в 32 года по-прежнему хорош – два гола и ассист в двух турах АПЛ. А на главный вопрос журналистов ответил интригующе:

«У меня остался один год, давайте просто наслаждаться им. Не думайте сейчас о контракте, не думайте сейчас ни о чем, давайте просто наслаждаться этим.

Я не хочу думать о следующем годе или о будущем. Давайте наслаждаться, а там посмотрим».