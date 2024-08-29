🎥 Новичок «Брайтона» оформил 19+18 в прошлом сезоне. В первом матче за «чаек» его срубили жестким подкатом

26 августа «Брайтон» объявил о переходе Мэттью О’Райли. Официальной информации о сумме трансфера нет, но по данным Sky Sports, для «Селтика» это рекордная продажа.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провел за «Селтик» 49 матчей во всех турнирах: он забил 19 голов и отдал 18 ассистов. Для «Брайтона» О’Райли стал серьезным усилением.

Мэттью впервые вышел на поле в составе «чаек» на следующий день после объявления о переходе. Его дебют выпал на встречу «Брайтона» с «Кроули» в 1/32 Кубка английской лиги. Для датчанина игра закончилась быстро: в самом начале матча Джей Уильямс срубили Мэттью жестким подкатом.

Эпизод с другого ракурса.

На 9-й минуте враче помогли О’Райли покинуть поле. Уильямс за свой фол получил желтую.

К сожалению, травма Мэттью оказалась серьезной, игрок повредил лодыжку. Главный тренер «Брайтона», Фабиан Хюрцелер, рассказал о состоянии датчанина:

«Ему понадобится операция. Не могу сказать, как долго он будет отсутствовать, но это серьезная травма, как мы и ожидали».

Пожелаем Мэттью скорее восстановиться!