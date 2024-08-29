Мбаппе взломали в соцсетях! Хакеры шутили про Месси с Роналду, оскорбляли клубы АПЛ и затронули политику
Пока Мбаппе ранним утром мирно спал перед матчем «Мадрида» и «Лас-Пальмас», его аккаунт в X (ранее Twitter) был взломан.
Хакеры успели знатно покуражиться в профиле Килиана. Француз уже восстановил доступ к аккаунту и удалил публикации взломщиков, но интернет все помнит! Давайте пробежимся по твиттам хакеров.
«Криштиану Роналду – величайший игрок всех времен. Этот карлик НЕ мой GOAT».
Фанатский аккаунт «Мадрида» сообщил, что француза взломали.
У Лжекилиана нашелся ответ: «Бро, хватит врать, это я».
«Манчестер красный. А Лондон – это просто дерьмо».
«Я перейду в «Ман Юнайтед. Давайте оформим бесплатный трансфер в 2028 году».
«С «Челси» покончено».
Были и политические высказывания.
«Свободу Палестине».
«К черту Израиль. Евреи владеют футболом».
Процитировал известную кричалку фанатов «Арсенала» о «шпорах»: «Что мы думает о «Тоттенхэме»? Дерьмо!»
«Вернусь ли я в «ПСЖ»? Черт, нет».
«Вот так трофей для «Тоттенхэма».
«Мое следующее празднование»:
В профиле француза появились посты о криптовалюте под названием $MBAPPE. Пользователи X пишут, что криптовалюта взлетела и резко упала за считанные минуты.
Как думаете, какой пароль стоял на профиле Килиана? Накидайте забавных вариантов в комментарии!