💣 Срочно: «Реал» выходит на трансферный рынок!

Месяц назад «Реал Мадрид» объявил, что закончил трансферную компанию лета-2024. И вот, за несколько дней до закрытия окна, Флорентино Перес нуждается в усилении.

Информацию подтвердил журналист Marca Феликс Диаз.

Первое предположение: «Реал Мадрид» ищет замену Дани Себальосу, который близок к уходу из клуба.

Поскольку фанаты королевского клуба много говорили о желании подписать Родри, Marca сразу отметила, что игрок «Сити» не входит в шорт-лист «Реала».

Кстати о мнении фанатов.

💭 «Надеюсь, что ради центрального защитника».

💭 «Вот бы это из-за Стерлинга».

💭 «У меня есть мечта».

💭 «Какого черта Себальос решил уйти?»

Ваши варианты?