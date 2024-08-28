💣 Срочно: «Реал» выходит на трансферный рынок!
Месяц назад «Реал Мадрид» объявил, что закончил трансферную компанию лета-2024. И вот, за несколько дней до закрытия окна, Флорентино Перес нуждается в усилении.
Информацию подтвердил журналист Marca Феликс Диаз.
Первое предположение: «Реал Мадрид» ищет замену Дани Себальосу, который близок к уходу из клуба.
Поскольку фанаты королевского клуба много говорили о желании подписать Родри, Marca сразу отметила, что игрок «Сити» не входит в шорт-лист «Реала».
Кстати о мнении фанатов.
💭 «Надеюсь, что ради центрального защитника».
💭 «Вот бы это из-за Стерлинга».
💭 «У меня есть мечта».
💭 «Какого черта Себальос решил уйти?»
Ваши варианты?