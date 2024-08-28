⚡️ Хо-хо, кажется «Наполи» дождался! Де Лаурентису прилетело сразу два предложения по Осимхену

«Наполи» обещал продать Виктора Осимхена этим летом, но вот уже 28 августа... И у них появился шанс!

Саудовский «Аль-Ахли» готов выложить €70 млн за нигерийца.

Джанлука Ди Марцио утверждает, что Осимхен получит предложение заключить 4-летний контракт с ежегодным окладом в €30 млн. Если он согласится, то клубы уладят финансовый вопрос. Даже если «Наполи» потребует большую компенсацию.

Ранее появилась информация, что «Челси» серьезно продвинулся в переговорах с итальянским клубом, но, судя по всему, сейчас лидирует «Аль-Ахли».