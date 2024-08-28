😍 Серхио Рамос встретился с чемпионом UFC Топурией и подарил ему свою футболку. Знаете, с какого матча?
Экс-защитник мадридского «Реала»Серхио Рамос встретился с чемпионом UFC в полушелком весе Илией Топурией.
Футболист подарил бойцу футболку сборной Испании по футболу с матча против Грузии в 2021-м году.
Отметим, что Топурия имеет грузинское происхождение. Он переехал в Испанию в 15 лет и с тех пор живет в этой стране.
Топурия получил гражданство Испании в марте, после того как стал чемпионом UFC.