🤯 Официально: Нуньес пропустит пять матчей сборной Уругвая из-за драки на Копе. Фанаты в ярости
Дарвин Нуньес дисквалифицирован на пять международных матчей!
Уругвайский нападающий получил бан за драку, которая случилась в конце полуфинального матча Копы-2024 Колумбия - Уругвай.
Фанаты недовольны.
💭 «Бан за то, что он защищал свою семью?»
💭 «Дисквалификация за защиту семьи?»
💭 «Что?»
💭 «Он просто защищал своих родных».
Хосе Мария Хименес также получил отстранение на три игры.
🤯🤯🤯 Забудьте про Евро. Смотрите Копу! Даже если матч будет скучным, то в конце вы увидите бокс!