🤯 Официально: Нуньес пропустит пять матчей сборной Уругвая из-за драки на Копе. Фанаты в ярости

Дарвин Нуньес дисквалифицирован на пять международных матчей!

Уругвайский нападающий получил бан за драку, которая случилась в конце полуфинального матча Копы-2024 Колумбия - Уругвай.

Фанаты недовольны.

💭 «Бан за то, что он защищал свою семью?»

💭 «Дисквалификация за защиту семьи?»

💭 «Что?»

💭 «Он просто защищал своих родных».

Хосе Мария Хименес также получил отстранение на три игры.

🤯🤯🤯 Забудьте про Евро. Смотрите Копу! Даже если матч будет скучным, то в конце вы увидите бокс!