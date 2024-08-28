Угарте вот-вот станет игроком «МЮ»: игрока уже заметили на базе клуба

Мануэль Угарте все ближе к официальному переходу в «МЮ».

По словам Фабрицио Романо, Угарте прошел медицинское обследование в «Манчестер Юнайтед» в среду утром.

Уругвайца уже заметили на базе клуба во вторник вечером, он встречался с руководством, чтобы обсудить последние детали сделки.

Ожидается, что официальное объявление о трансфере будет в ближайшее время.

23-летний игрок подпишет контракт с «красными дьяволами» до июня 2029 года, заплатив 50 млн евро. Еще 10 млн евро могут быть выплачены парижан в качестве бонусов.

Перед официальным подписание контракта с Угарте, «МЮ» уже договорился с «Наполи» о переходе Скотта Мактоминея за 30 млн евро.

Для «МЮ» это уже пятая покупка этим летом. Ранее клуб подписал Лени Йоро из «Лилля», Джошуа Зиркзе из «Болоньи», Матейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи из «Баварии».