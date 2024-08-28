Федерико Кьеза вылетел в Ливерпуль и попрощался с болельщиками «Ювентуса» 📹

Свершилось – Федерико Кьеза покидает «Ювентус» и переходит в «Ливерпуль».

По данным главного инсайдера Фабрицио Романо, англичане подпишут Кьезу за 13 млн евро на четыре года.

Итальянские журналисты поймали футболиста на вылете из Турина в Ливерпуль. Феде попрощался с болельщиками:

«Я счастлив, я очень счастлив. Я хочу попрощаться с болельщиками «Юве». Спасибо за поддержку в течение этих лет. Вы навсегда в моем сердце. Мне жаль уходить таким образом, но я очень счастлив, что меня ждет новое приключение. Моя семья и я в предвкушении», - заявил Кьеза.

В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.