Завтра состоится жеребьевка Лиги чемпионов: известны возможные соперники «Реала»
Лига чемпионов начинает работать в новом формате – завтра состоится жеребьевка. Пока известны не все участники, сформированы 1 и 2 корзины. В корзинах 3 и 4 пока не хватает нескольких команд, но они определяться сегодня.
Новый формат Лиги чемпионов начнется с жеребьевки, в которой соперники будут распределяться не путем перемещения шаров из корзин, а с помощью компьютерной программы.
В турнире участвуют 36 команд, каждая сыграет с восемью соперниками: с четырьмя дома и четырьмя на выезде.
По итогам этого этапа будут определены восемь лучших команд, которые попадут непосредственно в 1/8 финала.
Команды, занявшие с девятого по 24-е место, сразятся в плей-офф – победители выйдут в 1/8 финала. После этого начнется стадия плей-офф, к которой мы привыкли.
«Реал Мадрид» не сможет встретиться с командами из Ла Лиги на этом первом этапе или с двумя соперниками из одной страны.
Вот какие команды могут стать соперниками «Реала»:
Первая корзина: «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия» и «Лейцпиг».
Вторая корзина: «Байер», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер» и «Милан».
Третья корзина: «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Селтик», «Зальцбург» и «Янг Бойз».
Четвертая корзина: «Монако», «Астон Вилла», «Болонья», «Штутгарт», «Штурм Грац», «Брест» и «Спарта Прага».