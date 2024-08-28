Мартин Эдегор впервые станет отцом🐣

Мартин Эдегор и его потрясающая девушка объявили, что ждут первого ребенка, выложив очаровательное фото в социальные сети.

Звезда «Арсенала» и Хелен Спиллинг выглядят счастливыми.

Капитан «канониров» подписал фотографию: «1+1=3. Не могу дождаться встречи с тобой, наш малыш».

Эдегор и Хелен встречаются уже как минимум 18 месяцев, их впервые заметили вместе в марте 2023 года.

Хелен — профессиональная танцовщица. Она прославилась, выиграв норвежскую версию Strictly Come Dancing в 2021 году.

Эдегор перешел в «Арсенал» в 2021 году из «Реала» и с тех пор забил 35 голов в 155 матчах.