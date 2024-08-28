Кто больше всех тратил этим летом: неожиданный клуб в топ-2 и шесть команд АПЛ в топ-10

Трансферное окно еще не завершено, но уже можно подводить предварительные итоги.

Кто больше всех тратил этим летом?

Очевидно, на первом месте идет «Челси», который потратил 241 млн евро на новых игроков по версии Transfermarkt. И все еще не останавливается, пытаясь подписать Виктора Осимхена из «Наполи» и Джейдона Санчо из «МЮ».

Самая неожиданная команда - на втором месте. «Брайтон» потратил летом 201 млн евро! Вот кого они подписали:

На третьем месте - первая команда не из АПЛ. «Атлетико» вошел в топ-3 благодаря дорогостоящему трансферу Хулиана Альвареса из «Сити» - примерно 90 млн евро с учетом бонусов.

«МЮ» потратил 165 млн и идет шестым после «ПСЖ».

«Тоттенхэм» - седьмой, а «Вест Хэм» - восьмой, шесть команд АПЛ прошли в топ-10.

На десятом месте неожиданно расположился «Лион». Самое смешное, что потратив более 100 млн евро этим летом, клуб может не вложиться в финансовый фэйр-плей, так как не смог достаточно заработать на своих игроках.

Сейчас клуб готов рассмотреть продажу любого игрока, чтобы не нарушить правила. «Лион» пообещал контролирующему футбольные финансы органу Франции (DNCG) заработать 100 млн евро на трансферах в летнее окно. Пока только 24,5 млн.