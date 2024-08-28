Мареска когда-то забил шикарный гол в Серии А: научит этому приему игроков «Челси»?

У нынешнего тренера «Челси» Энцо Марески была богатая карьера футболиста.

Он успел поиграть и в Англии (за «Вест Бром»), и в Испании (»Севилья», «Малага»), и в Италии (»Ювентус», «Болонья», «Пьяченца», «Верона», «Сампдория», «Палермо», «Фиорентина»).

Полузащитник забивал не много (лучший сезон по результативности был в «Севилье» - 13 голов), но иногда делал это очень красиво. Как, например, за «Сампдорию» в сезоне 2012/2013 в матче против «Аталанты».

Мареска тогда сравнял счет красивейшим ударом через себя:

В прошлом сезоне коуч вытащил «Лестер» из Чемпионшипа в АПЛ. В этом задача сложнее - побороться за топ-4 АПЛ с «Челси», который купил полный набор новых игроков.