🔥 Лучшая презентация 2024-го - у «Бетиса»: представили Роке в футбольном симуляторе

«Бетис» взял в аренду форварда Витора Роке из «Барселоны». Бразилец, который присоединился к «Барсе» в январе 2024 года забил лишь два гола за 16 матчей.

«Бетис» решил по-особенному презентовать новичка. Роке представили в испанском футбольном симуляторе, который до этого попал в скандальную ситуацию.

PC Futbol 8, который анонсировали еще в 2023 году, стал предметом хейта для фанов. Игру переносили несколько раз, меняли название, обвиняли в мошенничестве, но студия разработчиков Una Partida Маѕ по-прежнему обещает выпустить проект.

«Игра возвращается», – подписал «Бетис» видео, на котором они арендуют Витора Роке у «Барселоны» в том самом PC Futbol 8.

Даже лучше - дизайн игры авторы стилизовали под «Бетис» и изменили название на PC Futbol 5.0, чтобы избежать обвинений в нарушении авторских прав.

«Бетис» будет выплачивать бразильцу зарплату в полном объеме. Если футболист все же не будет выкуплен «Бетисом» и вернется в «блауграну», «Барселона» должна будет перечислить клубу из Севильи определенную часть суммы, за которую Роке будет продан кому-то другому.

У каталонцев будет возможность вернуть Витора по завершении текущего сезона.