Винисиус Жуниор неплохо новый сезон, одержав победу в Суперкубке УЕФА. Возможно, этот титул добавит немного преимущества в рейтинге на получение «Золотого мяча».

Вини также выиграл Ла Лигу и ЛЧ в прошлом сезоне, а еще забил 24 голами и сделал 10 ассистов.

В «Реале» есть и другой претендент на главную индивидуальную награду – Джуд Беллингем. Но Жуниор не беспокоится о конкуренте. Все благодаря другому бывшему игроку «Реала» Роналдо.

Именно он по словам Винисиуса стал ключевой фигурой в карьере вингера. В своем интервью CNN Жуниор рассказал:

«Когда я был с Роналдо на Ибице и тренировался у него дома, он сказал мне: «Потренируйся здесь еще несколько дней, и ты будешь ближе к «Золотому мячу».

Кстати, этим летом Жуниор отклонил предложение из Саудовской Аравии. Власти страны хотели сделать Винисиуса лицом лиги на фоне предстоящего ЧМ-2034 – Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение турнира.

Винисиус отклонил предложение саудовцев, так как счастлив в «Реале» и мечтает выиграть «Золотой мяч» в качестве игрока мадридского клуба.