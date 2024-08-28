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Карточка Каземиро в EA FC 25 - мем: бразильцу нереально понизили скорость

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27 сентября состоится выход новой части EA FC. Сейчас EA Sports показывают, какие карточки на этот раз получили футболисты.

Недавно появилась карточка полузащитника «МЮ» Каземиро, который в прошлой игре сохранил высокий рейтинг 89.

Но теперь Каземиро получил лишь 84. А показатель скорости бразильцу опустили с 63 до 38! Кажется, это самый крупный даунгрейд показателя за всю историю серии.

Каземиро провалил прошлый сезон в «МЮ», но такой показатель скорости - чересчур низкий.

Этим летом «МЮ», по слухам, хотел продать играла, но покупателей не нашлось. Интерес был только от клубов из Саудовский Аравии.

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